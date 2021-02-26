台促轉會公布威權時代受害者資料　蔣介石參與案件決策逾4000次

台灣的促進轉型正義委員會周五（26日）舉行「台灣轉型正義資料庫研究成果發表會」，公布威權時代受害者的資料，並提及1950年代是政治案件終審的高峰期；在審判決策者分析中，則以台灣的已故總統蔣介石參與決策超過4,000次最多。

促轉會主委楊翠指出，目前資料庫已累積政治案件受裁判者達13,268人次，其中男性佔96.27%、女性僅3.73%；在出生地區分，台灣省則佔55%，外省佔45%；以年齡分析，受裁判者平均年齡為33歲，被起訴年齡最小是11歲、最年長是84歲，有42.53%受裁判者年齡介於19歲到29歲之間。

在政治案件審判決策者分析中，包括台灣的總統、總統府秘書長、參謀總長、國防部長等，其中參與次數前3名分別是蔣介石參與4,101次、軍法官殷敬文3,233次、前參謀總長周至柔3,152次。案件終審刑度中，有1,628人次被判10年以上、未滿15年有期徒刑；1,498人次被判5年以上、未滿10年有期徒刑；被判死刑者1,153人次、無期徒刑者169人次。