東莞工廠遭投訴欠薪300萬人民幣　涉及員工逾200人

內地傳媒周五（26日）報道，廣東東莞市虎門鎮一間電路板工廠遭投訴拖欠200多名員工，合共300萬人民幣（約365港元）工資，且公司負責人未現場處理。對此，沙角社區人力資源服務站工作人員表示，該站正處理事件，惟未能聯繫該公司的負責人，目前已發公告尋找。

報道引述沙角社區人力資源服務站的公告指，東莞威宇電路板有限公司262名員工，周二（23日）到該站投訴，指公司仍拖欠部分員工去年10月和11月的工資，以及全廠員工去年12月、今年1月和2月的工資，又指現時員工無人管理，該站從當天起無法聯繫公司負責人江凱榮。公告要求江凱榮於下月1日上午10時前，到該站協助處理事件，否則將依法按經營者欠薪逃匿處理。

東莞市人社局宣傳科工作人員周五表示，目前虎門鎮人社、公安等多個部門已成立調查專項小組，介入處理事件。專項小組組長同日表示，該公司正進行破產程序，財產已封存，正等下一步處理；該公司亦正與員工協商，尋求解決問題。

資料顯示，東莞威宇電路板有限公司的法定代表人為江凱榮，註冊時間為2010年12月13日，註冊資本為3000萬港元，主要經營範圍是生產和銷售新型電子零件等。