誤墮水泥攪拌機　4歲女童命危　父親轟工地安全設施不足

湖南衡陽市祁東縣4歲女童小欣（化名）近日誤闖工地，且跌入水泥攪拌機中重傷，送院搶救後，至今仍然昏迷。女童父親李先生事後批評工地安全設施不足，不但沒有圍擋，且無人值守，兩台攪拌機卻未斷電。目前，當地警方已介入調查。

事發於周三（24日），小欣當天下午5時許與鄰居小孩外出玩耍，約1小時後，李先生便接獲鄰居通知，指小欣「跑到攪拌機裏面去了」，李隨即與家人趕到現場。抵達後，攪拌機已鄰居關停，小欣則仍被困於攪拌機內，且已失去意識，李先生遂把小欣抱出，並交由救護車送院搶救。

經醫院檢查，小欣被診斷為創傷性窒息、失血性休克，全身多處骨折，肺部挫傷出血感染、胃潰瘍、左腎挫傷有積血，多臟器功能不全，全身多處擦傷等。目前，小欣仍在深切治療部留醫，需呼吸機輔助呼吸，未脫離生命危險。

李先生事後批評，肇事工地兩側就是行人路，卻無圍擋，且事發時沒有值守，行人可「自出自入」。據稱，工地負責人事後聯繫李先生，提出賠償3,000元（人民幣，下同，約3,651港元），後又加到5,000元（約6,085港元），均被李先生拒絕。及後在警方協調下，施工方同意先支付5萬元（約6萬港元）醫療費，後續賠償則繼續協商。