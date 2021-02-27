買家投訴爛尾樓逾5年　當地政府仍未跟進

樓房動工只動到一半，完全是無法交房的狀態。

河北邯鄲市福治紫城最近受內地官媒關注，皆因該房地產項目本應在2015年竣工，並開展交樓程序，惟樓房居然只蓋到一半。雖當年已有買家聯絡當地有關部門投訴，但未見進展。事隔5年「上樓」夢碎，買家的儲蓄付諸流水。

該房地產項目由福治房地產開發有限公司負責，在2012年7月開始售房，付款可分兩次付清，選房時需付訂金，並在翌年4月將餘款全付。據指，開發商承諾在2015年年底交房，但從官媒周五（26日）報道的照片中可見，項目工地大門緊鎖，周邊寸草叢生，樓房蓋到一半尚未完成，根本就是無法交房的狀態。

據指，買家多年來曾聯絡當地相關部門，但也未獲得有效進展。有網民去年3月發表的一則留言稱自己深受其害，揭發所謂在2018年對外銷售的4號樓頂帳房，其實並無領取土地證及規劃證，「說白了就是提前無證預售」。

該網民續指，買房的老百姓繳交了排號費及預售金，合共約27萬元人民幣（約32萬港元），但等到2020年該地仍一片荒蕪，有些家庭因此房子的事還鬧得要離婚。他質疑有「奸商作惡」，希望當局能夠懲處他們。