不滿強姦犯案發5年後獲輕判　女子抗訴遭駁回

江蘇徐州市一名29歲李姓女子多年前遭一名丁姓男子強姦，事後雖立即報警並驗身採證，惟丁男遭刑拘後不久，即獲取保候審，案件往後5年更石沉大海。李女多次上訪，案件才於去年開審，丁男強姦罪（未遂）成立，被判處有期徒刑3年。惟李女不認同罪名，進行抗訴，卻遭檢察院駁回；後者亦不服判刑，決定二審上訴。

事發於2015年年底，李女被丁男以介紹工作為名，誘騙到當地某房屋內強姦。李供稱，她當時遭丁拉扯頭髮、抓傷及掐脖子，曾逃跑至陽台呼救，最後被玷污清白之身。李報警後，在警員陪同到醫院檢驗，發現內衣上有些血漬。惟丁男卻獲取保候審。

李女批評警方調查案件輕率，多次向她訛稱「案件太多，需要慢慢來」，其後又改口「已經結案了，檢察院不收」，但她後來才發現，警方從未將案件移送至檢察院，導致辦案機關未能在法定期限內將疑犯拘捕。丁男去年7月再次被捕，案件一審開審前，丁曾提出賠償，惟被李拒絕。

李女指出，一審的證據中包括了當時的法醫鑑定意見書，其中提及並無在兩人的關鍵部位找到對方的DNA。她認為，丁至少兩度性侵她，卻未有如實交次，於是今年1月提出抗訴，惟經開區檢察院認為一審判決證據充分，且量刑適當，因此不支持其抗訴請求。