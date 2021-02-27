拜登擬推進對抗中國技術威脅規定　下月生效

美媒《華爾街日報》周五（26日）引述消息指，美國總統拜登政府計劃，允許前朝特朗普時代一項對抗中國技術威脅的規定繼續推進，將於下月生效。但國內多個大企業表明反對，甚至有政府官員暗示不會積極執行該規定。

該項規定最先於去年11月提出，授予美國商務部廣泛權力，要求廣泛的技術交易必須獲得許可證，禁止其認定會構成國家安全威脅的技術相關業務併購交易，以保障美國供應鏈的安全。報道引述消息人士指，拜登政府正計劃推進該規定，官員擔心阻止或淡化該規定會發出錯誤信號，令人認為拜登對華立場軟弱，從而加劇批評。

惟美國科技、電信、金融等業界認為，該規定會扼殺創新及競爭力，特別損害到小型企業；原以為拜登政府宣布廣泛審查前朝對華政策後，會延遲執行該規定。一名知情人士表示，政府官員已向商界發出信號，稱不會積極執行該規定，或可減輕影響；另有人則指，政府沒有說過會在推行該規定時有所保留。

商務部發言人表示，他們會在下月22日之前繼續諮詢公眾對該規定的意見，屆時將確定最終版本，強調「可靠的資訊及通訊技術及服務，對我們的國家及經濟安全是必要的，繼續是拜登政府的優先事項」。數十間商業團體、美國商會、零售商等已提交意見，敦促拜登政府縮減或推遲該規定。