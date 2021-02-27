內地非洲豬瘟出現病毒變異　致病力減傳播力增

中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所國家非洲豬瘟專業實驗室，周五（26日）在《中國科學生命科學》期刊網上版刊登有關非洲豬瘟的研究，指出國內部分省區發現至少4種自然變異流行病毒株，致病能力明顯較低，但具有很強的傳播能力，為及早發現疫情帶來巨大的障礙。

中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所孫恩成副研究員、張振江博士、王子龍博士、何希君研究員為該論文共同第一作者。該研究所去年6月至12月針對非洲豬瘟疫情，對黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古及陝西展開主動監測與流行病學調查，採集、檢測及分析3,522份病原學樣本，並鑑定及檢測部分省市送檢的138份疑似受感染樣本。

目前在亞洲流行的非洲豬瘟病毒主要是基因II型，研究團隊最終從上述樣本中，分離出22株非洲豬瘟病毒，其中11株病毒存在核苷酸突變或缺失，發現至少存在4種以上缺失吸附紅細胞活性（HAD）表型的低致死率基因II型自然變異株，感染豬隻會出現關節腫脹、癱瘓、皮膚腫塊和皮膚壞死等症狀。

研究總結指，該變異株的致病能力雖然較典型強毒株明顯下降，但仍然呈現明顯的殘留毒力，且具有很強的水平傳播能力，很可能已在田間豬群中廣泛傳播，造成持續感染、慢性病症甚至死亡。團隊認為，上述情況嚴重影響非洲豬瘟的早期診斷，為國內疫情防控帶來全新挑戰，必須高度重視，制訂和採取應對策略。