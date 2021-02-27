解放軍4軍艦遠海聯合訓練　模擬遭敵軍導彈攻擊

解放軍和台軍近日各自頻繁進行軍事演練或執行軍事任務。大陸軍媒周六（27日）發布一段影片稱，由4艘軍艦組成的海軍遠海聯合訓練編隊，近日在某海域進行模擬遭敵軍導彈攻擊的實彈演練。台軍周五（26日）亦有16位陸軍丶海軍的直升機飛行員結束訓練，加入戰備行列。

解放軍南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊由052D型導彈驅逐艦銀川號、054A型導彈護衞艦衡陽號、071型綜合登陸艦五指山號、901型綜合補給艦查干湖號組成。4艦近日在大洋深處連續進行主炮對海射擊丶防空反導等多項科目的實彈射演練。

南部戰區表示，通過模擬敵方導彈多波密集攻擊，有效檢驗包括艦載導彈丶近程防衞等艦艇武器系統對導彈的作戰能力。台媒引述台軍方人士表示，解放軍有各種不同任務的特遣艦隊，艦隊啟航或結束任務返回基地時，都會繞經台灣海峽或是台海周邊海域，台軍方均有掌握相關情況。

另外，台陸軍航空特戰指揮部周五舉行「飛行軍官班70期結訓典禮」，16名學員畢業後，分別擔任AH64E攻擊直升機、AH1W攻擊直升機、OH58D戰搜直升機飛行官及海軍500MD反潛直升機飛行官，增添陸航、反潛戰鬥力。