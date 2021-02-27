武漢弘芯復工無望　傳遣散所有員工

號稱總投資逾千億元人民幣的武漢弘芯半導體製造有限公司，在資金鏈斷裂危機中投資進程停擺了一年。內媒報道指，武漢弘芯由於復工無望，決定遣散所有員工，周五（26日）發出通知，要求員工在下周日（28日）下班前提出離職申請，為晶片業界投下震撼彈。

武漢弘芯高層在內部通訊群組中發出通知，稱「結合公司現狀，公司無復工復產計劃」，經公司研究決定，要所有員工下周日下班前提出離職申請，並於下月5日下班前完成辦理離職手續，正在休假的員工可在網上辦理。據報該群組有240人，意味公司目前至少仍有240名員工。

至於是否有遣散補償，目前仍然未明，但有員工指出：「離職方案沒有給出任何配套補償，武漢弘芯高層也未作出任何解釋。」該員工表示，之前內部一直有傳小米、華為等中國科企或會接盤，「沒想到武漢弘芯會死這麽快」；又指有些員工希望公司按年資再加發一個月工資的遣散費，「現在也都沒有了」。過去一年該公司仍有按時支薪，至上周六（20日）員工亦拿到該月的全部薪金。

武漢弘芯於2017年11月成立，投資達1,280億元人民幣（約1,532億港元），並招攬全球晶片大廠台積電前營運長蔣尚義出任執行長，但他去年6月辭去相關職務。該公司曾於2018年及2019年被湖北省政府列為省級重點建設項目，掀起半導體產業的投資熱潮，不少專家加入項目，但項目未正式開啟已陷入停滯，被批評為「千億晶片大騙局」。武漢市東西湖區政府如何收拾殘局，受到市場關注。