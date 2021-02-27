維吾爾人土耳其示威　華總領館拒處理失聯親屬資料

土耳其近一個多月以來，連續有維吾爾人在中國駐當地使領館示威抗議，指控中國對新疆維吾爾人進行「種族滅絕」的罪行。中國駐伊斯坦布爾總領館曾表示，願意向北京轉達訴求，要求示威者提供失聯親人的資料。但外媒周五（26日）報道指，示威者整理5,900份個案資料後，華使館卻拒絕接收並切斷通訊渠道。

報道指，近500名流亡土耳其的維吾爾人及支持者，周五繼續在中國駐伊斯坦布爾總領館外示威，高呼「停止種族滅絕」、「我的家人在何處」等口號，並舉起失聯親人的照片，要求中方交代他們的下落或讓他們聯絡。

維吾爾人瑞法特稱，他們按華使館的要求收集了大批個案資料，但使館人員現在卻不敢現身接收。他指，這批名單只是在土耳其的維吾爾人家屬個案，由此可推算有逾百萬維吾爾人在中國被關押。

另外，英國著名雜誌《經濟學人》本月13日發表題為《種族滅絕是對新疆發生可怕暴行的錯誤定義》的文章，指摘中方在新疆的行動。中國駐英國使館發言人周六（27日）致函該雜誌，闡明中方立場，駁斥其言論。發言人批評，西方某些反華勢力不斷炮製「世紀謊言」，大肆造謠污衊中國涉疆政策，強調「100萬維吾爾人被囚禁」、「維吾爾婦女被強制節育」等報道毫無事實依據。