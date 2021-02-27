用家起訴蘋果公司涉壟斷　索償10萬人民幣

上海一名用家不滿在蘋果裝置上購買部分應用程式（App），比Android平台貴，而且只能以Apple Pay支付，而其iOS系統亦只支援在蘋果商店買App。他近日入稟上海市知識產權法院，控訴該公司涉嫌壟斷，索償10萬元人民幣（約12萬港元），法院本月已受理案件。

原告金鑫在起訴狀中提到，自己在蘋果商店購買愛奇藝、網易雲音樂等多個App，其定價都高於Android平台，而且不能用支付寶或微信等支付形式。他認為，涉及的市場是中國大陸地區的iOS系統App銷售平台，蘋果是此市場唯一經營主體，具有市場支配地位，導致消費者無法自主選擇支付方式，被迫支付不公平的費用，自主選擇權及公平貿易權遭剝奪，遂以蘋果濫用市場支配地位為由，將其告上法庭。

愛奇藝方面回應指，兩個平台收費不同是因蘋果收取渠道費用，所以在蘋果商店買App會比官網及Android貴。中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林教授表示，不同App在兩平台的收費有異，的確像是價格歧視的問題；又稱蘋果在全球都是絕對壟斷，商家無法避免為使用蘋果平台付費，該費用亦成為用家的服務成本之一，因此其平台的App收費更貴。