台增3宗輸入新冠病例　下月起實施「1人1戶」隔離

台灣的中央疫情指揮中心周六（27日）公布，台灣新增3宗境外輸入新冠肺炎確診病例，分別從英國、越南及菲律賓入境。考慮疫情仍然嚴峻，台灣從下月1日起，實施確診病例接觸者的居家隔離措施，採取「1人1戶」方式隔離。

指揮中心指揮官陳時中表示，其中一宗境外輸入病例是一名20多歲英國籍女性，患者今年1月8日曾於英國確診，本月12日赴台就學，持有2次登機前未染疫檢驗報告，周四（25日）檢疫期滿前採檢，於周六確診。另一病例是一名20多歲印尼籍男船員，本月8日入境台灣，周四在中介公司安排下到醫院自費採檢，周六確診。最後一宗病例是一名30多歲菲律賓籍女外勞，本月5日入境，周五（26日）由中介安排到醫院自費採檢，周六確診。

陳時中又解釋，新實施的「1人1戶」是指在隔離期間，除經當局核准，同戶內不可有非隔離者；如家中有非隔離者，隔離者則須由當局安排至集中檢疫所進行隔離；如家中所有同住者均為隔離者，且與確診病例的最後接觸日相同，則可於同一戶中以「1人1室」方式隔離。考慮到未成年者、長者或身障、重大傷病者的照顧需求，當局將彈性批准非隔離者在隔離地點同住，不受「1人1室」限制，惟照顧者以一人為限，並須為固定人員。