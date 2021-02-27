自治區反腐第一案詳情曝光　涉額高達30億人民幣

中紀委國家監委網站周六（27日）披露，呼和浩特經濟技術開發區黨工委前書記李建平受賄案的細節，指他不但把下屬企業當成「提款機」，還借他人之名註冊公司，初選董事長、總經理和監事長時，隨便以「猜包剪揼」解決，自己在背後實際操控，達到侵吞國有資產的目的。據報案件涉額達30億元（人民幣，下同，約36億港元），被稱為「內蒙古反腐第一案」。

通報指，現年60歲的李建平是河北霸州人，曾擔任呼和浩特市節水辦主任，市節水、水資源管理局局長，務局副局長、局長，春華水務公司董事長等職務，2011年3月任呼和浩特市經開區黨工委書記，直至2018年9月受查，翌年8月被雙開，當時內蒙古紀委監委的雙開通報十分嚴厲，直斥他把分管領域當成「私人領地」，把下屬企業當成自己的「錢袋子」和「提款機」，長期「亦官亦商」，生活腐化墮落。

據報道，從李建平以職務之便幫助他人承攬工程並受賄開始，胃口愈來愈大，後來更窮盡所能將手中權力充分變現。他為了擾亂監管視線，更以某酒店服務員王某、敖某和社會人員徐某3人的名義註冊成立公司，在背後實際操控；更荒唐的是，該公司初選董事長、總經理和監事長時，李竟要求3人以「猜包剪揼」方式解決，第一名董事長、第二名總經理、第三名監事長。

李建平被捕後供述，除部分錢財用於賭博外，大部分貪污得來的錢均用於購買收藏名家字畫、古玩玉器、黃金珠寶、名貴手錶及中外名酒等。自治區紀委監委相關辦案人員透露，就在李受查前夕，他妄想轉走2億多元（約2.4億港元）資金。