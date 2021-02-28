一家5口遭鄰居毆打重傷　受害人︰警方拒絕調查

家住河北滄州市吳橋縣某小區的男子張浩，其一家5口去年遭4名醉酒鄰居羞辱毆打，張的1歲兒子更被打至頭破血流。張浩近日接受內媒採訪時聲稱，他事後報警求助，警方卻拒絕為其錄取口供或拍照取證，質疑警方包庇行兇者，才向傳媒求助。

事發於去年，張浩憶述，他與鄰居事前未有結怨，當時正抱着孩子與妻子回家途中，卻被對方糾纏，對方其中1人率先動手，其他3人隨後加入戰團，張浩一家雖然試圖逃走，仍遭對方拖到一樓屋中繼續施暴。張妻亦憶述：「其中一個人舉起地上的嬰兒車砸向老公和孩子，另一個搬起櫈子衝着老公和孩子的頭部砸去。」她則被人往頭部打了一拳。

警員接報到場後，對方更明目張膽將張的父母痛打一頓。張浩一家其後被送院治療，其中兒子傷勢過於嚴重，多次在睡夢中驚醒抽搐；張浩則眼睛、嘴唇及臉部腫脹，渾身是傷。

張浩又指，警方事後以「沒交接班、放假」等理由，拒絕為其筆錄。張要求警方為其兒子拍下傷勢取證，亦遭拒絕。內媒上周五（26日）曾成功聯繫負責案件的孔警官，但他稱不能透露案情，要求記者和當地公安局政治處聯絡，記者隨後依言致電查詢，對方卻指不了解事件。