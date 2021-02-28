陸明日開始暫停入口台菠蘿　日本進口單日增30%

大陸海關總署近日宣布，自周一（3月1日）開始暫停進口台灣菠蘿，令台農民損失嚴重。台多名官員呼籲其他國家增加進口菠蘿。台媒周日（2月28日）報道，日本在大陸宣布禁令後，上周六（27日）單日對台菠蘿訂單大增30%。外界估計，台灣今年輸日的菠蘿數量將達3,500噸，較去年上升62%。另在台灣有「館長」之稱的網紅陳之漢自費50萬（新台幣，下同，約14萬港元）購買台灣菠蘿，支持農民。

蘇貞昌周日表示，將成立「農產品國家隊」，一定不會讓農民吃虧。蘇貞昌認為，過去銷往大陸的菠蘿大多檢驗合格，但突然接到對方通知菠蘿內有介殼蟲，「如果真的有介殼蟲也有煙熏方法可處理」。同時，他又希望大陸當局不要有政治介入操作，強調台方主張「雞蛋不要放在同個籃子」，不能只倚賴大陸，打開其他國家市場。

農委會主委陳吉仲上周六表示，距菠蘿盛產還有一個月時間，有許多出口到澳洲、越南、新加坡、日本等商家主動聯繫，若將原大陸訂單順利轉銷外國市場，菠蘿年產量將可持續維持去年的40萬噸。台政府評估，今年外銷至日本的噸數，將較去年增加至少62%，由2,160噸增加至少近3,500噸，產值有望突破1.5億元新台幣（約4,200萬港元）。