收「隱形首富」賄賂允非法採煤　木里煤田管理局前局長被捕

青海木里煤田管理局前局長李永平（副廳級）涉嫌濫用職權、受賄案，最高檢上周六（27日）通報稱，青海省人民檢察院以涉嫌濫用職權罪、受賄罪對李永平作出逮捕決定。李男被指收受當地「隱形首富」馬少偉的錢財，對非法開採煤礦的情況視而不見。事件去年8月被揭發後，李男等多名官員收查。

中紀委早前亦公開李永平的涉案細節，指其2017年擔任青海省柴達木循環經濟試驗區黨工委委員、管委會專職副主任等職位時，曾一度叫停非法開採。惟馬少偉控制的興青公司受此規定限制，舉辦飯局邀請多名官員參加，李男便是其中之一。

當地再次出現非法開採煤礦等情況，李男亦見風轉舵，轉而開始收受馬少偉賄賂。李男受查後被雙開，又被指長期接受私營企業主安排的宴請並違規收受禮品禮金，利用職權，為他人牟取利益，收受他人賄賂等。

資料顯示，現年53歲的李男是青海湟中人，長期在青海煤炭能源領域工作，曾擔任省煤礦安全監察局事故調查處副處長、處長，省煤礦安全監察局安全監察處處長，省能源發展（集團）有限責任公司總經理、黨委副書記等職位。