愛爾眼科前員工網上爆料　稱術後視力反下降

湖北省武漢抗疫醫生艾芬早前投訴在愛爾眼科總院接受治療後，右眼近乎失明。內媒周日（28日）報道，愛爾眼科1名前員工日前在網上發文，稱在愛爾眼科旗下醫院動手術後視力反而下降。

微博用戶「幽靈滿世界彩虹」上周五（26日）發文稱，於2017年3月入職重慶愛爾麥格眼科醫院（下稱「重慶麥格」），同年8月在該院做了屈光手術，由於術前主刀醫生未按要求對手術方案及手術後遺症、禁忌症等作詳細溝通，術後第一天視力0.25。經過3年多治療，雙眼視力依然下滑至0.05，矯正視力僅0.2。該用戶的本名叫桑林。

桑林上周六（27日）向記者續稱，由於視力受損，過去3年只能待業在家，期間與愛爾眼科多次交涉，但進展甚微；此次選擇在微博爆料，是因為艾芬事件。艾芬也有轉發該條微博。桑林認為，重慶麥格在自己視力嚴重受損一事上負有不可推卸的責任。重慶市科證司法鑑定所2020年10月15日出具的鑑定報告顯示，重慶麥格的術前檢查欠充分，病情了解不全面，存在不足；知情告知欠充分，存在不足；其醫療行為存在過錯，過錯與桑林損害後果之間存在一定因果關係，為輕微原因。桑林目前正通過司法途徑解決此事。

據愛爾眼科2019年年報，重慶麥格為愛爾眼科持股95%的控股子公司。內媒梳理愛爾眼科近年的財務報告，屈光項目的收入一直在公司主營中佔比最高，且毛利率也最高，在50%以上。屈光手術大多數是指在角膜進行的角膜屈光手術，也包括眼內手術方式，如:有晶狀體眼人工晶狀體植入、透明晶狀體摘除、晶體置換等。