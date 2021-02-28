傳台灣蓮霧成下一個陸禁水果 六龜區農會收陸商電話停訂單

傳台灣蓮霧亦被大陸禁止入口。

繼大陸自下月1日開始，暫停進口台灣菠蘿後，疑大陸擴大封殺，再傳出台灣蓮霧可能成為下個被禁水果。台灣高雄六龜區農會周日（28日）表示，於當日早上接獲大陸貿易商電話通知，要求暫停進口一批蓮霧，令當地農民感到焦慮。農委會防檢局隨後回應稱，暫未收到陸方任何消息或通知。

台灣高雄六龜是蓮霧最大產地，受疫情影響，多銷往大陸，銷售額約10億元新台幣（約2.8億港元）。六龜區農會原計劃下周出口一批蓮霧到大陸，重量達3,000公斤，惟台媒周日報道指，該部門於當日早上接獲電話，大陸貿易商要求暫停該批蓮霧進口。

六龜農會指出，以往蓮霧外銷至大陸、加拿大、新加坡等地，由於該種水果不耐儲運，疫情爆發後，空運成本大增，大部分蓮霧均銷往大陸市場。惟大陸貿易商則表示，要暫緩上述訂單，需先觀望台灣菠蘿的情況後才能決定下一步。

高雄市議員朱信強表示，目前兩岸關係緊張導致農產品出口受阻，蓮霧若不能銷往大陸，「可說是死路一條」。六龜農會總幹事邱蘭英認為，每年4月至10月是六龜蓮霧外銷旺季，非常擔心蓮霧也被禁。

高雄市農業局副局長王正一強調，若蓮霧外銷受阻，會全力協助農民轉銷台灣內部市場。王正一隨後回應稱，經了解後，僅屬個別貿易商行為，並不是大陸禁止進口，呼籲農民不要恐慌。