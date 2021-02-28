涉刻意發布炫富等內容　近4000帳號遭抖音封禁

內地持續加強監管科企及網上平台。北京字節跳動旗下的短片App抖音，其安全中心近日發布治理處罰公告，對一批涉嫌刻意炫富、惡意炒作、有違社會公序良俗的帳號，實施禁言、封禁等處罰。自今年以來，安全中心已清理2,86​​2條有關短片、324條音頻，封禁違規帳號多達3,973個。

抖音表示，至上周四（25日）為止，本次治理重點打擊六類涉及不良價值觀、不健康生活方式的內容。包含宣揚拜金主義、攀比享樂；歧視、嘲諷或攻擊非富群體；涉未成年人發布大量奢侈品訊息；打造「白手起家逆襲成精英」人設進行營銷或詐騙；故意展示大量現金、撒錢；製作銷售短片、圖片、文案等炫富素材。

通報又列出部分案例，當中在本月2日，安全中心在日常巡檢中發現，有用戶發布了一則廣告短片，顯示了用戶在桌上放置大量人民幣、iPhone、車鑰匙以及手錶等貴重物品，涉嫌違法在廣告內容中不當使用人民幣，使用明顯炫富素材。有關影片最後被下架處理，帳號亦被執行禁言處罰。

相關負責人表示，刻意炫富內容污染社區風氣，尤其危害青少年的身心健康，抖音對此高度重視，也將進入常態化治理。另呼籲廣大用戶一同監督及舉報平台上的作弊、違規帳號及內容。