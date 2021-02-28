出租屋大火致5死38傷　公寓老闆判囚5年

廣西桂林市雁山區有大學生租住的民房前年發生大火，造成5死38傷。內地傳媒周日（28日）報道，據裁判文書網公布的一審刑事判決書，公寓老闆陳某、管理人員吳某和房東趙某，因在經營過程違反有關安全管理的規定，構成重大責任事故罪，3人分別被判處1年6個月至5年的有期徒刑。

事發於2019年5月5日上午6時許，桂林市雁山區雁山鎮西龍村一幢6層民房發生火災，除了人員傷亡，更燒毀了18輛電動單車，1輛電單車。經調查，涉事民房被用於開辦公寓，屋內住有廣西師範大學漓江學院學生和社會人員共70餘人。事發後，陳某、吳某和趙某分別被刑事拘留和逮捕。

經審理查明，陳某承租了趙某的民房後用於經營賓館，在一樓樓梯口通往大門的走廊兩側牆壁，安裝12個電動單車充電插座，將一樓大廳改為電動單車集中停放點，並把靠近停放點的大門封鎖，只留一樓南門作為唯一通道進出。惟他事後沒有辦理審批手續、未安裝消防安全設施便將56間房出租，遂請吳某管理公寓相關事宜。

法院認為，陳某是公寓實際經營者，違反消防管理規定，在沒有辦理任何手續、未安裝消防安全設施的情況下對外出租公寓，僅留一通道供人出入，致使火災發生時導致重大人員傷亡，應負事故主要責任，以犯重大責任事故罪判其5年有期徒刑。而趙某及吳某分別負事故次要責任，以犯重大責任事故罪分別判兩人2年及1年半期徒刑。