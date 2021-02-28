解放軍機飛入台空域　美軍機經巴士海峽飛南海

解放軍在過去4天均未有在台灣的西南空域現身，至周日（28日）中午再次飛入上述空域，遭台空軍廣播驅離。據台媒引述「台灣西南空域」專頁消息，解放軍一架空警500預警機，周日駛近廣東汕頭外海。據統計，解放軍本月累計進入台空域21天，台方廣播驅離紀錄共計50次。

報道指，解放軍軍機周日中午11時55分飛入台西南空域，台空軍升空廣播驅離，內容為：「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度3,000公尺（米）的中共軍機注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」。美國軍方同日派出EP3E電子偵察機、P3C反潛巡邏機、P8A海神反潛巡邏機及KC135空中加油機各一架，通過巴士海峽飛往南海。

另外，台灣的國防部智庫、國防安全研究院指出，台灣周邊海域一直是解放軍軍潛艇作戰部署及封鎖重點，美軍、解放軍的軍機近期頻現蹤台西南海域、南海周邊，或與水下的潛艇活動有關。而美國海軍在去年11月於加州外海實施首次MQ9A無人機的反潛偵搜測試，對壓制解放軍潛艇反介入與區域拒止的能力發出重大信號。

台國防戰略與資源所駐研學官周越認為，未來無人機將可攜帶攻潛武器，偵獲敵方潛艇後即接受命令實施攻擊，這將會影響潛艇的伏擊戰術並影響其攻擊的企圖。他分析，台灣東部海域及南、北軍港一直是解放軍潛艇作戰部署及封鎖的重點，美軍在提升無人機反潛偵搜能力的同時，勢必也將加入無人機對潛艦的獵殺攻擊能力，無人機反潛作戰運用的動向與發展未來值得密切注意。