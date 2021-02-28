大陸交通規劃驚見台北　網民質疑背後動機

大陸國務院近日公布《國家綜合立體交通網規劃綱要》，要求各地2021至2035年落實內地的道路規劃。惟媒體發現，台灣台北市也被列入「京津冀—粵港澳」的路線方案中，從北京經過多地延至台北，引起網民關注，並質疑大陸背後的動機。

有關文件提出的交通網主骨架布局示意圖顯示，京津冀、長三角、粵港澳等地均是交通網6條主軸的重要樞紐。其中規劃於「京津冀—粵港澳」的主軸中，該路線的其中1個方案，是從北京出發，再經雄安、衡水、阜陽、九江、贛州、香港，支線為阜陽至黃山、福州至台北；另1個方案為北京經石家莊、鄭州、武漢、長沙、廣州至深圳。

對此，不少台灣網民見到有關報道後，紛紛質疑大陸對台宣傳武統。但經大陸傳媒翻查發現，早在2004年起，大陸國務院審議通過《國家高速公路網規劃》，是大陸歷史上第一個的高速公路骨架布局，當中在首都的7條路線中，其中亦有一條規劃至台北。而其後就發布《中長期鐵路網規劃（2008年調整）》、《369海峽鐵路網》、《十二五規劃綱要》等類似規劃，也都曾將台北列入大陸交通計劃的樞紐，惟至今未實現。