副校長性騷擾學生囚14年　舊生憶述：「給童年一個交代」

四川省綿陽東辰國際學校副校長吳建峰，去年被多名學生舉報長期對學生體罰或猥褻，今年年初一審被判囚14年。受害者之一、曾在微博實名舉報的學生張書越（化名）近日接受內媒時坦言，給童年的自己「一個交代」。

張書越表示，事緣於去年4月17日，已是副校長的吳建峰即將調職，後者在微信初中群呼籲舊生們轉發宣傳。張最終在無法抑制的怒意下回覆，道出當年受時任教師吳建峰的冷暴力和體罰，直言「如果說你真的在我人生中扮演了甚麼正面的角色，那就是我發誓我絕不會活成像你一樣的大人」。他事後發現同樣有女學生慘遭吳的毒手侵犯，遂決定在揭發其惡行。

不久，同是受害者的網紅周貝蕾轉發張的微博並實名舉報吳性騷擾，引發不少同學共鳴，私信他們敍述相似的遭遇，並在微信群裏整理證據，將近200人受害。涪城區事後成立聯合調查組進駐學校，吳以涉嫌刑事犯罪被警方刑拘。

如今回想最初的發聲，張書越表示給了童年「一個交代」，包括他曾歷經幾度沉默：目睹班主任性騷擾女同學的舉動、向父母告知被毆打惟班主任仍未被替換、作為一個男生不應該「軟弱」等。而周貝蕾坦言，將親身經歷說出就已經完成最困難的部分，「這件事沒有你想像的那麼難」。