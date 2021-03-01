宣稱可預防近視　市監局揭逾26%防藍光眼鏡不合格　

內地近年手機、電腦普及，市民長時間使用電子產品，引發眼疲勞、近視等問題。市面有一些防藍光眼鏡宣稱可「緩解眼疲勞」、「預防近視」，吸引不少市民佩戴。上海市市場監管局近日抽查72批防藍光眼鏡產品，卻發現當中有19批次不合格，佔26.4％。

內地傳媒周日（2月28日）報道，當局對電商平台上熱銷的防藍光眼鏡進行專項的監督抽查，在電商平台上的品牌官方旗艦店和平台自營店抽樣檢查，一共涉及72批次防藍光眼鏡產品，價格從約30元至1,130元人民幣（約36至1,356港元）不等，抽樣類型包括防藍光配裝眼鏡、兒童防藍光護目鏡和防藍光老花鏡等適用於各個年齡段的產品。

經檢測發現，大部分防藍光眼鏡存在一定的質量問題，有商品沒有符合防藍光性能的要求，未能有效阻隔藍光，達不到視力防護效果。有產品宣稱具有防藍光功能，但經實測發現其藍光透射比沒有達到防藍光性能的最低要求，被判定為不合格。

內媒發現，不少電商平台上銷售的防藍光眼鏡都標出具體的防藍光參數，有產品宣稱「藍光阻隔率45%」，另有樣品外包裝上寫有「藍光透射比77%」，適用人群包括學生、老年人和各種長期過度用眼人群。但檢測人員表示，合格的防藍光眼鏡不僅藍光透射比應滿足基本的要求，商家明示的防藍光性能也需與實測相符，才不會在消費者購買時造成誤導，質疑商家為增加賣點而對外謊稱未達標產品的效果。