兩家積怨逾30年　男子自製炸彈炸傷么叔　判囚13年

四川資陽市伍隍鎮碗水村村民鄭某，早前與么叔鄭X海在贍養老人、修路等方面發生糾紛後，又不滿村支書的調解方案，竟慎而縱火焚燒村支書的房屋，並以土製炸彈炸傷鄭X如。案件已一審宣判，鄭某犯故意殺人，故意毀壞財物以及掩飾、隱瞞犯罪所得等3罪，被判囚13年；惟鄭X海近日接受內媒採訪時表示，他提出的民事索償，至今尚未開庭。

內媒報道，鄭某與鄭X海兩家的積怨由來已久，逾30年前便因老人贍養問題結下樑子，多年來不相往來。至2017年農曆新年期間，鄭X海修路期間，佔用了鄭某的土地，雙方再發生爭執，鄭某更被鄭X海的兒子毆打，村支書其後居中調停，但鄭某認為不公平，心生報復念頭。

至2020年農曆新年大年初一，鄭X海發現家裏停電，前往電閘後，被鄭某預先安裝的自製炸彈炸至重傷。同日凌晨，村支書院子的偏屋突然起火。警方經查後，同日深晚拘捕鄭某，他亦對犯案供認不諱。

事後，鄭X海全身多處重傷，昏迷6天後才甦醒，治療40多天後才出院，惟他已毀容，左眼失明，右眼視力模糊。對於鄭某被判囚，鄭X海坦言是「罪有應得」，並指自己的醫療費共花去10多萬元（人民幣，下同，約12萬港元），且成為殘疾人士無法打工，因此索償80多萬元（約97萬港元）。