渤海首現擱淺抹香鯨　長近18米重約40噸

抹香鯨屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》中的一級保護動物，通常生活在深海。惟近日，遼寧大連市長興島近海驚現一條擱淺抹香鯨，這是有紀錄以來，抹香鯨首次出現在渤海海域，惟該條抹香鯨被發現時已死亡，預計將被製成標本，在博物館中展出。

當地海洋生物專家指出，擱淺的抹香鯨是一條成年雄性抹香鯨，體長接近18米，重量約40噸。由於抹香鯨身上無明顯傷口，暫時未能判斷其死亡原因，惟考慮到抹香鯨屍體腐爛後，會對近海海域造成污染，當局必須及時進行處置。專家續指，該條抹香鯨已被安置至相關企業進行解剖、分解和塑化處置，經向國家相關部門辦理收藏許可後，將製作成標本，並在大連自然博物館公開展示，用於普及海洋知識和宣傳海洋文化。

內媒報道，雖然此次是渤海首現抹香鯨，卻不是大連市與抹香鯨的第一次結緣。早在2016年2月，兩條抹香鯨被發現在江蘇南通市如東縣洋口港沙灘上擱淺死亡，其中一條名為「洋洋」的抹香鯨，事後被運至大連製作成標本，並於去年5月30日在遼寧大連金石灘與公眾見面。

據報道，「洋洋」「洋洋」體長14.88米，重達40噸，標本製作時間長達4年，是目前世界上最大的生物塑化標本，也是世界上第一條被塑化保存的抹香鯨，清晰展示了抹香鯨的生理結構特徵。