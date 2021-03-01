關係緊張　中國在澳洲去年投資額跌剩不足10億美元

根據澳洲國家大學周一（1日）公布的統計數據，中國去年在澳洲的直接投資金額大幅萎縮近3分2，跌剩不到10億美元（約78億港元）。除了受新冠肺炎疫情影響，兩國關係日趨緊張，亦影響雙邊經貿往來。

外媒引述澳洲國家大學表示，中國在澳洲投資金額由前年的20.5億美元（約159.9億港元）銳減為去年的8億美元（約62.4億港元），自2016年達到130億美元（約1,014億港元）後已連續4年萎縮。

報道引述該學府經濟學教授Shiro Armstrong指出，儘管聯合國貿易暨發展會議發現，疫情已使得全球投資金額幾乎腰斬，但中國流入澳洲的投資資金跌幅卻大得多。中國去年在澳洲的直接投資，只鎖定在物業、礦業和製造業這3個領域共20項計劃，是10年來最少紀錄。

中國雖然仍是澳洲最大貿易夥伴國，但兩國目前政治關係處於數十年來最低點。近年澳洲和中國針對連串議題起衝突，澳洲以國家安全風險為由，對外國投資訂定新的審查規則，帶來格外明顯的冷卻效應，或有助解釋中國在澳洲投資額下滑情況。