中俄威脅增　美加擬升級北極防空系統

美國傳媒上周六（2月27日）報道，美國總統拜登上周二（2月23日）與加拿大總理杜魯多視像通話時，要求加方增加軍費開支，包括升級冷戰時代的北美空防司令部（NORAD），應對中國及俄羅斯威脅。

NORAD是美加冷戰時期軍事對抗前蘇聯的核心戰略，利用部署在美國阿拉斯加州和加拿大北極地區的衞星、雷達和空軍基地作空中聯合防衞。惟系統已過時，中俄研發的新型導彈飛行速度是音速5倍以上，比舊型號飛得更遠，超出系統範圍。另外，極地冰帽正融化，令過往無法通行的北冰洋長時間不結冰，成為美加的新弱點。

報道指出，俄羅斯近年在西伯利亞沿岸航線建立港口，中國亦視北極為重要航運路線，試圖在北極圈國家投資礦業，取得鋅、鎳、黃金等資源，又派破冰船到區內，宣稱中國是近北極國家。

美國國務院上周五（2月26日）形容NORAD為美加雙邊關係要處理的優先事務，歡迎加拿大現代化NORAD應對新的全球安全挑戰。加拿大防長石俊早前則稱，現在是加快升級的時機，加方已展開部分工作，於去年底部署新的北極和近海巡邏船，採用新衞星技術加強監察北極的海洋活動。