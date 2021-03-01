迫遷戶舉報鎮黨委書記濫權動粗　區政府立案調查

重慶市巴南區溫泉鎮最近有迫遷戶網上實名舉報鎮黨委書記劉忠傑，涉嫌對其掌摑辱罵，更試圖搶手機。當事人另指，對方在其送院治療期間與衞生院「打招呼」，不讓其得到有效治療。該區委區政府周日（28日）交代稱，已依法依規立案審查，劉忠傑確有動手，但其他指控與事實不相符。

內媒報道指，舉報人高樹英不滿區人民法院，去年拆除他們夫婦集體土地上的房屋，於是兩家共7人到鎮政府理論，當時由鎮人大主席包某美處理。高樹英到鎮長辦公室門前，惟鎮長當時不在內，她就拍打房門呼叫。鎮黨委書記劉忠傑期間趕至，叫他們不要擾亂辦公秩序，又以手機錄片存證，詎料激怒對方致雙方拉扯受傷。

調查組認為高某一方先言語挑釁推揉拉扯，但劉某確有打到對方臉部、罵髒話及強行拿走其手機。對於高某反映劉忠傑不准其報警，區委聯合調查組指高某兒子及包某美均分別有向公安機關報警，因此情況不屬實；對於鎮政府授意院方不准對其治療，經調查後亦未有發現此情況。

另外，調查組指劉忠傑違反紀律，區紀委已對其立案審查；高某則擾亂辦公秩序及誇大部分事實進行批評教育。中紀委周一（1日）撰文，強調領導幹部應依法依規處理好群眾訴求，稱除正當防衞外，動手打人是不對的，應引導群眾理性表達訴求。