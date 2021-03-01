男子揭餓了麼減人工引關注　傳失蹤多日被帶走調查

內地外賣平台「餓了麼」近期屢傳與外賣員（下稱騎手）的糾紛事件，引起社會關注。北京一名餓了麼陳姓前騎手，以經營自媒體為主，利用社交平台向外反映騎手及業界的訴求，早前亦成功令餓了麼就降低騎手過年獎勵一事道歉。惟有內地傳媒周一（3月1日）報道，陳男近日已失蹤多日，惟原因不明。一名餓了麼平台的相關人士表示，陳男早在2019年因有拘留史已被公司「拉黑」，目前已被當局帶走調查。

報道指，陳男以「外送江​​湖騎士聯盟盟主」為名，在做自媒體並負責全部營運工作，包括拍片、剪接等，每個月大概約有2,000元人民幣（約2,400港元）的收入。此前，餓了麼因涉嫌降低騎手過年獎勵，變相降低後者的收入。陳男以此對外反映引起關注。在輿論壓力之下，餓了麼上月中在微博公開致歉，並承諾作出改善。

陳男在事件中起了關鍵的推動作用，他曾表示，騎手的真實聲音很少有人能表達出來，即使有個別人表達出來了，也很快消失於茫茫人海，「我說的話基本上能夠代表70%外賣小哥的想法」。惟他在上月24日晚在微信群表示擔心自己或將在近日出事，「明天下午我不說話，就證明我有事啦」，未料事後傳出被人帶走，有網民質疑或與陳男揭發餓了麼一事有關。