華擬針對美國亂象　將發表《2020年侵犯人權報告》

內地官媒周一（1日）報道，國新辦將在近期發表《2020年美國侵犯人權報告》，當中闡述美國在新冠疫情下的民主制度、種族歧視、社會動盪、貧富差距、履行國際規則等的失當處理，導致侵犯人權的問題出現。

報告提到美國應對疫情任性妄為，其國家人口不足全球總人口的5%，但確診數卻佔全球總數的25%、死亡數則佔全球總數近20%；其民主制度失去秩序引發政治亂象，撕裂社會令美國人對其民主制度的信心下跌至廿年以來的最低點，槍枝交易及槍擊事件亦創歷史新高。

美國少數族裔亦遭系統性的種族歧視，25%亞裔年輕人成為種族欺凌的目標。報告同時強調，該國貧富差距加速擴大，在疫情之下弱勢群體成為政府消極應對的最大犧牲品。另指摘美國奉行美國優先、孤立主義、單邊主義等，霸凌國際機構，成為最大麻煩製造者。

另一方面，就上月聯合國23名人權專家發聯合聲明，稱美警過分使用武力執法及系統性種族主義問題，外交部發言人王文斌周一表示有關注報道，指自己面對該國上述問題「不能呼吸」，期間引述相關數據指，該國去年只有17日沒有發生執法人員致死事件，另平均每日有3日遭執法人員擊斃，顯示問題值得反思。