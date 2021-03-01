中紀委打貪　自治區多名官員同日被開除及受查

內蒙古自去年下旬相繼有與煤炭系統發展有關的官員受查。中紀委國家監委周一（3月1日）通報當地5名官員被開除或受查，包括內蒙古煤炭地質勘查（集團）有限責任公司前黨委副書記、總經理杜剛，以及內蒙古農牧廳前黨組書記、廳長孫振雲，二人因違規受賄被開除黨籍及公職。

通報指，現年53歲的杜剛對黨不如實報告個人事項，送給其他國家工作人員可能影響公正執行公務的禮金，違規經商辦企業；又違規設立並使用「小金庫」，以職務騙取巨額公款歸個人使用。而56歲的孫振雲違規選拔任用幹部並收受財物，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金，同時縱容涉黑涉惡活動，為黑惡勢力充當「保護傘」；以職務便利承包、企業經營等方面，為他人提供幫助並收受巨額財物，造成巨大國家煤礦資源損失。

二人的行為已構成職務違法並涉嫌貪污、受賄、行賄等犯罪，遂決定給予其上述處分，並收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。此外，中紀委同日公布，內蒙古能源建設投資（集團）有限公司外部董事張忠，以及涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

另外，內蒙古電力（集團）有限責任公司前黨委副書記、總經理張福生，以及烏蘭察布市前副市長周明虎，兩日亦同日因非法受賄被開除黨籍。通報指，現年67歲的張福生因收受可能影響公正執行公務的禮金，將國有資源當成「搖錢樹」，通過投資煤炭企業違規從管轄行業相同的營利活動攫取巨額利益。而62歲的周明虎以職務便利在企業經營、職務晉升等為他人牟利，非法收受巨額財物，又大肆經商獲利，大搞權錢交易。兩人均被開除黨籍，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。