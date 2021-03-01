外國記者協會稱華藉疫情限制採訪　外交部批沒有根據

位於北京的駐華外國記者協會（FCCC）周一（3月1日）發表年度報告，指中國去年將新冠疫情當作「控制記者的手段」，壓制外媒報道國內處理疫情不當的聲音，又形中國的「媒體自由迅速縮減」。中國外交部則批評有關報告的內容沒有根據。

報告以150份記者回覆和分社主管的訪問為基礎，當中指出，外國媒體試圖報道內地疫情時，頻頻遭中方以嚴格的防疫措施阻撓或威脅，如北京自去年9月停止發放新記者證給美國新聞機構的記者。另部分記者在未構成風險下，被要求離開疫區，否則得接受隔離檢疫而被迫放棄採訪行程；在率先爆出疫情的湖北武漢市，有醫護等消息人士面臨當局訊問。

協會指出，記者被要求遵守他人毋須適用的措施，當局引進的防疫檢查哨站和接觸追蹤App，也疑替中國當局創造蒐集資料、監視外國記者及其消息來源的額外機會。報告反映在中國被控大規模侵害人權的新疆，記者同樣也面臨的特別嚴重的騷擾；同時警告，外媒已成為中國官媒假新聞活動的目標。

中國外交部發言人汪文斌周一在例行記者會回應時，批評以上報告的內容沒有根據，並重申，中方一直歡迎外國記者在合法情況下到中國採訪，但反對那些對中國存在偏見的報道，以及以新聞自由為名發布的假新聞。