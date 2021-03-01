孟晚舟引渡案加國再開庭　辯方指特朗普影響審訊

中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡案，將於加拿大時間周一（1日）在卑詩省最高法院再度開審。美國《華盛頓郵報》報道，本次審訊將會把焦點集中在美國前總統特朗普，預計孟晚舟代表律師將以「特朗普的言論對案件有害」，以及無法繼續合理地公平審訊為由，要求停止聆訊。

報道引述孟方的代表律師指，特朗普屢次干擾案件，試圖利用案件以達致政治目的，表明若能帶來國安利益或與有利中間人與中國達成交易，就定會插手，其行為完全顛倒法治及損害司法程序的完整性。

此外，孟晚舟一方亦提到加拿大總理杜魯多，曾在前年12月向美國表示，在未解決孟晚舟案及兩名加國公民遭中方拘留的事件前，都不會與中方簽署最終及完整的貿易協議。代表律師指杜魯多的言論顯然暗示，他支持將本案當作成貿易談判的籌碼。

另有報道指，本次開庭審理由孟晚舟團隊提供、關於濫用法律程序的4個分支論點，包括政治動機、非法拘留、錯誤陳述，以及違反習慣國際法等。案件預計5月結束，若法院受理認為確實構成濫用，當事人將毋須引渡；若有任何一方不滿結果而提出上訴，將可能會纏訟多年。