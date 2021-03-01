貴婦不滿名車遭拖吊　當街罵警兼扭打

台灣新北市板橋區1名48歲曹姓婦人，周日（2月28日）下午4時到精品店買衣服時，其私家車因違泊遭開單拖吊，她不滿警員拒絕放車遂怒罵對方，甚至出手攻擊對方臉部。警員指她妨害公務，要求她趴下停止攻擊惟未見效，遂直接噴辣椒水壓制。由於該女以身體阻攔推吊車，還推擠警員、挑釁警員，抓傷警員臉頰，因此依妨害公務罪嫌移送法辦。

據現場影片可見，起因是該婦人見私家車遭拖吊心生不滿，當街大喊「為甚麼！為甚麼！」疑大罵開罰單的警員，警員對她斥喝「讓開！不要逼我」。女子不斷責罵，警員將她攔截要求她趴下，她不願就範更反問「我為甚麼要趴下，你告我嘛。」

眼見婦人不願就範，警員在巷口伸腳絆倒婦人，將她壓制在地；婦人跌在地上四腳朝天，露出裙下內褲，不斷掙扎出腳踢警員，且扯下他的眼鏡，兩人扭打成一團；一旁途人不斷勸說「好了啦！」，也有人質疑警員執法過當呼喊「警察打人」。警員則不斷解釋「她抓我臉耶！她一直公然侮辱我！我有必要這樣嗎？」

婦人遭摔後坐在地上痛哭失聲，同行友人將她扶起，出手的警員也怒罵「她為甚麼要打我，她為甚麼要污辱我，我也是依法行政啊，她委屈、我不委屈嗎？」影片曝光後，不少網民紛紛留言力挺警察執法。警方事後表示，依法被拖吊的違規車輛上了輔助輪移動後就不得放車，女車主當時無法證明她就是車主，所以警員依法要求拖車司機將車輛拖離。