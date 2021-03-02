華黑客入侵致孟買大停電　外媒：疑竊新冠疫苗資料

中國與印度軍方去年6月在加萬谷爆發流血死傷衝突，致兩國關係緊張。美國《紐約時報》周一（1日）報道，在以上衝突後4個月，有2,000萬人口的印度金融大城孟買發生的大停電，疑是與中國有聯繫的黑客組織所為，其目的是從印度兩間新冠疫苗生產商竊取資料。

報道引述美國麻省的Recorded Future公司的研究報告，指中國官方資助的黑客團體Red Echo利用先進網絡的入侵技術，在整個印度發電和輸電設施的10多個關鍵節點植入惡意軟件。印度電力部亦曾在聲明中證實，獲知有中方利用軟件滲透印度電力網絡，有當地官員亦透露，停電的原因是電力負荷中心遭受來自中國的網絡攻擊；印度外交部聲稱未發現資料數據洩漏。

另據英媒引述網絡情報公司Cyfirma報道，中國黑客藉是次停電入侵印度兩間疫苗與製藥廠，協助中國取得優勢，超越印度的疫苗與製藥公司。該黑客組織正瞄準全球最大製造疫苗與藥物的血清研究所，目標是提供給印度及許多國家的英國牛津大學與阿斯利康藥廠合作研發的新冠肺炎疫苗資料。

針對上述報道，中國外交部發言人汪文斌周一重申，中國是網絡安全的堅定維護者，堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊行為，籲外界不能無中生有、隨意猜測，不能在拿不出證據的情況下向特定方潑髒水，中方對此堅決反對。