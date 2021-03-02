偽造診斷書扮患癌　告病假16天　台中尉判囚1年兩個月

台軍再爆醜聞，一名服役於屏東陸軍機步333旅的志願役李姓中尉排長，早前因不想回部隊服役，竟在網絡下載多張醫院診斷書，假扮患上胃癌，成功向連長3次告病假，合共16天；連長事後前往醫院探望，因而揭發事件，立即向軍方舉報。案件近日在台中地院審結，法官依《陸海空軍刑法》意圖免除職役詐偽罪，判處李男有期徒刑1年兩個月。

判決書指出，李男2019年8月27日利用網絡設備，下載了某大學教學醫院的診斷證明書，診斷內容為「間葉層腫瘤」，再透過電腦修圖軟件，把圖片上的個人資料變造成自己的資料，再以通訊軟件LINE傳送給連長，要求請病假6天。

李男見長官受騙，遂又於同年9月2日及10日，以相同手法告病假，兩次合共告假10天。連長見李頻頻請病假，於是親自前往醫院探望，卻未能找到李男。經向院方詢問，得知沒有李的就診紀錄後，連長立即向上級報告，並把案件移交至憲兵隊偵辦。

法官認為李男身為志願役軍官，未能重法守紀，僅因個人家庭因素，竟偽造不實診斷證明書等，向長官申請病假，免除請假期間職役，嚴重破壞兵役公平性，且危害軍隊戰力及台灣安全，考慮到他犯後坦承犯行，態度尚可，遂作出上述判決，全案仍可上訴。