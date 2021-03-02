內地倡延遲退休　輿論憂對新舊世代不公

中國人力資源和社會保障部近日提出，正研究延遲退休的具體改革方案，引發討論。官媒周日（2月28日）發表評論文章，指延遲退休年齡可避免造成新舊世代的不公，又認為制訂方案時要考慮不同群體、不同工種，以全面及靈活的措施令更多人得益。

評論提及中國社會保障學會秘書長、中國人民大學副教授魯全的文章，稱現時60後平均在高中後、20歲左右便開始工作，工作40年到60歲退休。但隨着80後、90後有更多人接受高等教育，很多人25歲甚至30歲才開始第一份工作。如果仍按照現時60歲退休的法例，再加上將來生活質素繼續改善，預期壽命更長，新一代的工作年數減少，而領取退休金的時間更長，造成世代間不公平現象。文章認為，改革是國民生命周期延長的必需措施。

文章建議，方案需要統一性強制性，以及靈活性激勵性兼備。通過法例提高養老金繳費年期，確保不同地區之間的公平。同時，提供不同選擇，並做好配套措施，例如老年人繼續工作，子女所需要的託兒服務。

統計顯示，2019年中國平均預期壽命達77.3歲，預計2021-2025年間，老年人口將會超過3億人。而勞動人口亦從2012年起，年均減少300萬人以上。