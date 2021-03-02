太平煤礦事故報告出爐　15人遭處分　1人被追究刑責

四川太平煤礦2018年發生頂板事故，導致2人死亡及3人受傷，四川煤監局聯同多個政府單位成立小組調查。內媒周一（1日）報道，調查報告指事發的直接原因為頂板跌落，衝垮防墜設施，撞倒處於下方的工作人員。報告指出，涉事15人遭行政處分、黨內處分、罰款等懲處，另有1人涉嫌犯罪，需移交司法機關追究刑事責任。

調查組認定在2018年1月18日太平煤礦的頂板事故是一宗生產安全責任事故，當時是因工作地面與安全出口的支架規格，不符合要求，後來在安全出口空頂區域的上部礦岩層塌落，在出口下工作的5人受到不同程度的衝擊，因而導致傷亡。報告提到多個間接原因肇禍，包括違章指揮及工作、安全管理、教育方面執行不到位等。

調查報告中建議責任單位，因違反《安全生產法》而罰款49萬元人民幣（約59萬港元）；煤礦安全生產標準化主管部門，將其安全生產標準化等級由2級降為3級；負責事故的攀煤集團公司向省煤炭產業集團有限責任公司，以及攀花枝市人民政府發書面檢查，另加強安全生產及管理、將安全風險分級及設隱患排查治理雙重預防機制等。