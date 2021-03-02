美促中國釋放康明凱斯派佛　籲國際聯手抗華

加拿大廣播公司（CBC）周日（2月28日）刊出美國國務卿布林肯的專訪，他提到美國會繼續支持加拿大爭取中國釋放被捕加拿大公民斯派佛和康明凱，提倡國際社會合作打擊此類任意拘押行為，並聯手抵制中國侵犯新疆維吾爾族人權。中國駐加拿大大使叢培武強調中方依法拘捕斯派塞及康明凱，反要求加方釋放中國科技巨企華為太子女孟晚舟。

布林肯指，美國支持加拿大要求中方立即及無條件釋放斯派佛和康明凱，並稱早前已與中方表明立場。他認為民主國家應合作建立國際慣例，訂明任意拘留是不可接受，就如各國於一戰後共同廢除化學武器。他還說中國侵犯維吾爾族人權，民主國家聯手抵制會更有效，不應只說不做，要用實際行動回應，例如停止向中國輸出可用於打壓人民的科技或產品，亦不應進口強迫勞工生產的商品。

叢培武回應指，斯派佛及康明凱涉嫌危害中國國家安全，在中國被捕，中方會依法獨立處理案件，反稱孟晚舟根本無違反加拿大法律，是遭任意拘捕，促請加方釋放她。他又否認針對新疆的指控，強調中國過去數十年在尊重人權情況下，為千萬計人民脫貧。