美貿易報告關注新疆強迫勞動　批台農業政策不科學　

美國貿易代表辦公室周一（1日）發表年度報告，當中提到多項與兩岸相關的議題，包括指出總統拜登政府在對華貿易政策上，會使用一切工具解決不公平貿易行為，並視新疆強迫勞動問題為優先處理事項。報告又特別指出，台灣對美國牛肉和豬肉的進口管制，「並非基於科學」。

該年度報告除回顧過去美國與各國的貿易關係，包括去年與中國大陸簽訂首階段貿易協議，同時列出美國政府在今年將採取的貿易政策議程等。拜登政府將帶領美國經濟從新冠疫情中復甦視為要務，具體措施包括增強國內投資，鞏固經濟本體。報告又提到保障美國勞工、處理氣候變化等議題，並花大量篇幅講述應對大陸的挑戰。

報告指，大陸強制且不公平的貿易行為對美國造成各種打擊，包括傷害勞工、威脅尖端科技、削弱供應鏈韌性，並破壞國家利益。因此，美方需要運用競爭戰略及更系統性的手段應對。作為美國對大陸整體戰略的一部分，拜登政府正全面檢視對大陸的貿易政策。針對新疆問題，報告關注大陸對當地維吾爾人、其他少數民族和宗教的侵害人權行為，認為美國和全球各地消費者都不希望在貨架上，見到由強迫勞動而成的商品。美國將考慮運用一切手段對抗強迫勞動，並在全球市場加強問責制。

有關美國與台灣的貿易關係上，報告特別針對農業政策表達關注，認為台灣在制訂政策時並非建基於科學，因此首要爭取台灣解除對美國豬牛的進口限制。報告同時關注到台灣對美國進口米的殺蟲劑上限實施限制，還有對美國農業生物科技產品設下的壁壘。