女護士在已婚副院長家上吊亡　家屬索償89萬人民幣

安徽宣城市女護士鄧琳琳（化名），去年10月被發現在醫院陳姓已婚副院長住所的樓頂上吊身亡，她生前曾與副院長發生性關係，因此成孕並曾墮胎。死者家屬其後提出民事訴訟，索償89萬元人民幣（約107萬港元）；代表律師指男方及醫院應按比例承擔責任。

郎溪縣人民法院原定於周三（3日），開庭審理鄧琳琳在副院長家樓頂死亡案，案由為生命權、身體權、健康權糾紛，被告為陳姓副院長及他及死者工作的郎溪縣人民醫院，但其後宣布庭審需要推遲。代表死者家屬的律師表示，該案證據有一定缺失，男方及醫院和女方的死亡有關聯性，應按比例負責。死者父親則表示，今次提出的民事賠償錢多少沒所謂，只想要個解釋。

事發於去年10月14日晚上，鄧琳琳被發現在陳姓已婚副院長住所的樓頂上吊身亡，並留下遺書，指摘陳男無數次欺騙她。縣公安機關連夜到現場勘察及調查走訪，排除刑事案件，認定為自殺。事發後郎溪縣委、縣政府高度重視，相關部門介入調查， 陳男被免去黨政職務，縣紀委監委立案調查其涉嫌違紀問題，縣衞健委正協同相關部門處理善後事宜。