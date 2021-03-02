郭樹清：房地產領域核心問題是泡沫較大

中國銀保監會主席郭樹清表示，當前防範化解金融風險攻堅戰取得決定性成就。金融槓桿率明顯下降，金融資產盲目擴張得到根本扭轉，2017至2020年，銀行業和保險業總資產年均增速分別為8.3和11.4%，大體只有2009至2016年間年均增速的一半。金融體系內部空轉的同業資產佔比大幅度下降。

他稱，去年銀行機構和保險機構信息科技資金總投入分別為2,078億和351億元（人民幣，下同，約421億港元），按年增長20和27%。根據有關國際組織報告，中國普惠金融服務達到世界先進水平，電子支付、數碼信貸、線上保險居於全球領先地位。

他指出，疫情發生後一些企業生產活動處於不正常狀態，還款面臨一些困難，所以不良貸款上升是必然趨勢。2020年銀行業已經開始加大不良貸款處置力度，全年處置不良貸款逾3萬億元，比上一年增加7,000億至8,000億元。2021年可能需要處置的不良貸款規模還會增長，相信有關趨勢甚至會延續到明年。

而近年來銀行業不良資產認定和處置大步推進，2017和2020年累計處置不良貸款8.8萬億元，超過之前12年總和。房地產金融化泡沫化勢頭得到遏制，2020年房地產貸款增速8年來首次低於各項貸款增速。

至於房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，郭認為，金融化泡沫化傾向比較強，是金融體系最大灰犀牛，很多人買房不是為了居住，而是為了投資投機，這是很危險的。但2020年房地產貸款增速8年來首次低於各項貸款增速，這個成績來之不易，相信房地產問題可以逐步緩解。

此外，他提及2020年底全國普惠型小微企業貸款餘額15.3萬億元，增速超過30%，其中5家大型銀行增長54.8%。行政村已基本實現基礎金融服務全覆蓋。大病保險已覆蓋11.3億城鄉居民。

他又稱，2021年是「十四五」開局之年，中銀保監將把防範風險作為金融業的永恒主題，毫不鬆懈地監控和化解各類金融風險，強化金融法治，完善長效機制。維護公布競爭的市場環境，強化反壟斷和防止資本無序擴張，確保金融創新在審慎前提下進行。

地方政府方面，郭認為隱性債務增量風險已基本控制，存量風險化解正有序突進。

另外，去年中銀保監系統共紀律處分164人。加快補齊制度短板，2020年完成61項監管規章制度建設。重拳治理亂象，保持案件出發問責高壓態勢，2020年處罰違法違規銀行保險機構3,178家次，處罰責任人員4,554人次，罰沒金額合計22.8億元。推動金融糾紛多元化解，清退、賠付消費者177億元。

外圍方面，郭指疫情發生以來，各國採取積極財政政策和極度寬鬆的貨幣政策，這都可以理解。但現在一些副作用開始顯現，如歐美發達國家的金融市場和實體經濟嚴重背道而馳，擔心有關情況遲早會被迫調整。他很擔心國外金融市場的泡沫問題終有一天會破滅，現在中國市場與外國市場高度相連，外國資本持續流入。不過，目前來看，外國資本流入的規模和速度還在可控範圍內。