台立委倡向世貿申訴　處理大陸禁台灣菠蘿爭議

大陸對進口台灣菠蘿的禁令周一（1日）起實施，台媒周二（2日）報道，有民進黨立委建議政府透過向世界貿易組織（WTO）申訴解決。經濟部及行政院均不排除此做法，陸委會則表示，應先遵從兩岸合作協議機制處理檢疫問題。

台經濟部長王美花回應向世貿申訴的做法時，稱農委會正在就此貿易障礙交涉中，而有沒有需要經世貿申訴，通常由行政院經貿談判辦公室討論。另外，台灣之前亦禁止合共約600項大陸農產品進口，有媒體問到若台方一旦將菠蘿事件搬上國際平台，政府向世貿申訴是否可行；她僅回應稱，有關説明交由經貿談判辦公室較為恰當。

農委會主委陳吉仲透露，按照程序都是台陸雙方先談，若無法達成共識才會考慮多邊協商。陸委會主委邱太三則重申，主張大陸與台灣持續溝通；又指兩岸在檢疫問題上有合作建議機制，過去也對此做過各項聯繫和協調，後續應繼續按照此機制處理。

行院院長蘇貞昌在立法院表示，相關程序都會推進，但希望中方能回歸過往做法；相關台營企業為促銷菠蘿，都將其製成各類產品銷售。他又指，台灣人齊心協力，企業、民間團體、公民營行庫、各種機關都大量採購，令銷售量比銷出大陸還要高。台國防部早前宣布會配合促銷菠蘿的方案，發言人指會鼓勵軍方所屬的伙食團適時購買，但若政府部門有其他政策，將會全力配合。