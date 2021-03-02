北部戰區綜合攻防訓練　今年第二艘052D驅逐艦亮相

解放軍東部、南部、北部等近日加緊戰備訓練。內地官媒周一（1日）發布影片，顯示北部戰區海軍某艦艇訓練中心日前組織8艘新型艦艇，在黃海某海域展開海上綜合攻防訓練。片段中出現的淮南號驅逐艦，是繼1月現身的蘇州號之後，今年第二艘曝光服役的052D「加長型」導彈驅逐艦。

報道指，在一連五日的訓練中，各艘艦艇進行20多個訓練，內容除了包括在複雜條件下的導彈攻擊、單艦全程引導導彈攻擊、艦上導彈對空抗擊等模擬訓練，還有伴隨護航、臨檢拿捕等。演習目的是全方位提升艦上指揮員的應急指揮能力和艦員的專業技術能力。影片中出現多艘052D驅逐艦，包括齊齊哈爾號、唐山號和淮南號，以及張家口號056A導彈護衞艦。

淮南號是該型驅逐艦的第17艘，也是第4艘加長型。目前，已建造的同型驅逐艦共有25艘，當中17艘經已服役，其餘也將在2023年前全部服役。預料今年還有5艘052D驅逐艦和3艘萬噸級055驅逐艦。

以往報道指，052D加長型驅逐艦甲板加長約5米，水下的艦體則沒有改動，原因是難度和投資大。甲板加長其中目的之一，是容許直20直升機升機降。由於該型直升機最大起飛重量約10噸，因此原來只能降落輕型艦載直升機的魚叉助降裝置，便換成了「捕熊井」助降裝置。另加長型艦上配備的對空警戒雷達，據指也換成了先進的有源相控陣雷達，能發現100公里外的隱形戰機。