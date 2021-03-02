疫情下內地過百萬間小店倒閉　廣東江蘇山東最嚴重

新冠肺炎疫情持續，衝擊內地經濟。內媒周二（2日）報道稱，去年最少100萬間實體小店經營困難倒閉，其中江蘇、廣東、山東三省情況最嚴重。業界呼籲政府協助推動減租、容許地攤經濟及利用大數據針對小店放貸，協助小店渡過疫情難關。

據企業資料查詢網站企查查數據，發現去年1至11月，已吊銷301萬間個體戶等實體，分析師崔凡指，即使排除網店、流動攤販，小店倒閉數量仍達上百萬間。另有天津的店舖老闆表示，天津營口道潮流商圈的900米長道路一側，其中44間店舖已有17間停業，多間在轉讓中。該老闆表示，經營狀況惡劣，「整條街的店舖都深陷掙扎」。

分析指，位處旅遊區、商業街的小店倒閉數量明顯高於住宅區，其中關閉的店舖有69.4%是經營不足5年。從天津、長春、瀋陽、成都、廣州等城市情況來看，教育、健身、洗浴等行業店舖倒閉較多。在四川、天津等地，旅遊景區內小店多依賴遊客，惟目前多經營慘淡結業。

上海有奶茶店老闆原有業務難以維生，鋌而走險違法在直播平台開設色情直播間以交租，最終被起訴。天津有海鮮酒樓老闆潛逃避債，已充值或購買會員資格的民眾圍堵酒樓索賠，最終向有關部門投訴尋求解決辦法。

多名專家呼籲，政府可找店舖出租人和承租人協調，降低租金。吉林長春市有商場負責人決定免除租戶2個月租金，減輕小店經營成本壓力。另有地方政府調整經營管理手段，允許小店在早市、夜市擺地攤，提高收入等。