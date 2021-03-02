台寶寶米餅被揭用工業氮　廠房老鼠橫行　外銷中港澳

台灣知名食品「樂扉寶寶米餅」的公司遭前員工舉報，指該公司為節省成本，違法以工業用氮氣填充包裝，且工廠衞生環境惡劣，充斥老鼠屍體、糞便及蟑螂。新北市衞生局早前搜查該公司，並查封497公斤產品，勒令限期內改善，否則可罰款6萬至2億元新台幣（約1.65萬至5,493萬港元）。

樂扉公司前員工近日向媒體爆料，指公司4年來都用工業用的氮氣填充米餅包裝；廠房內老鼠和蟑螂流竄，布滿老鼠夾，連輸送帶上的包裝盒都有老鼠屎，衞生情況極為令人擔憂。新北市衞生局接獲線報後，上月26日連同新北市調查處調查負責生產的展裕國際有限公司，在工廠現場搜出標示有「禁用於食品」字眼的氮氣鋼瓶。當局依《食品安全衞生管理法》要求公司限時改善，並封存多種米餅產品。

展裕國際就事件向公眾道歉；樂扉則指公司遵守相關衞生法規規範，質疑老鼠屍體及糞便是離職員工在照片上加工出來。樂扉於2014年開始涉足幼兒米餅市場，標榜用有機食材，門市遍及全台，更外銷至大陸、香港及澳門。有家長狠批公司罔顧食品安全，而米餅價格更較同款產品高，做法無良。