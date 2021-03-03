英駐華大使：外媒批判不代表憎中國　華外交部：個別英媒欠公正

英國早前撤銷中國環球電視網（CGTN）牌照後，中國亦禁播英國廣播公司（BBC）世界新界台，雙方關係進一步鬧僵之際，英國駐華大使吳若蘭日前在微信公眾號發表評論文章，認為外國媒體對中國的批判性報道，並不意味記者「不喜歡這個國家」，同時希望這類報道在中國得到更大的認可。

吳若蘭周二（2日）在題為《外國媒體憎恨中國嗎？》的文章中指，最近中國官媒愈來愈多攻擊外國記者，還指控他們反華，但她認為，外國媒體所做的是確保民眾能夠獲得準確的信息，以及保護那些沒有發言權的人。她提到，中國媒體也能秉承輿論監督的原則提供批判性報道，並以新冠疫情爆發期間，30多位《財新》記者去年揭露地方當局如何壓制吹哨醫生，和隱瞞新冠病毒能夠人傳人的事實，她指「這些批判性報道並無被視為憎恨武漢乃至中國的證據，相反，這些報道因在發現問題和追責上發揮作用而受到讚譽。」

吳若蘭又指，很多中國記者和企業都支持當局給予媒體更多自由，她呼籲中國應多放開言路，鼓勵、寬容接受建設性批評，並希望未來來自西方媒體和中國媒體的重要報道，可得到更大認可。

中國外交部發言人汪文斌同日回應記者就文章作出的提問時表示，媒體最重要的是其報道是否遵守新聞職業道德，是否客觀公正，而「個別英國媒體在涉華報道中沒有秉持公正立場、以意識形態劃線、編造假新聞，事實是十分清楚的」。