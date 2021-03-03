定位程式恐洩個人資料　逾20萬手機被監控

內地網絡上出現多款定位應用程式，聲稱可輸入手機號碼便可以偷偷確定對方位置，甚至能非法獲取他人聊天紀錄。內媒報道指出，此類程式其實無法私下監察行蹤，甚至有洩漏個人私隱的風險，估計逾20萬部手機遭監控。

廣州佛山市公安局三水分局反詐中心早前調查此類程式，指軟件聲稱可以遠程監控定位、讀取文件、控制相機等。用家於網上購買並安裝軟件後，再將程式裝在被監控者手機証，就可以遠程監察。其中一種程式更非法獲取微信用戶的聊天紀錄，1年內監察的帳號超過20萬個，半年內被控制的手機有975部。而且要下載不被發現的「隱藏版」所費不菲，由600至900人民幣（約719至1,078港元）不等。

內媒調查發現，此類程式聲稱可免費下載，但會誘導用戶使用收費功能。而且沒有向用戶說明實際使用方法，亦無表明需要被監控者同意才可使用。軟件又有機會洩漏個人資料，非法儲存用戶手機資訊，並與其他公司分享。

廣州大學法學院教授歐衞安表示，即使雙方同意使用，但定位程式是非法軟件，會違反有關網絡安全法律的規定。而且民眾從網上非正常途徑下載軟件，可能會令手機遭受病毒攻擊，而洩漏個人資料。