中國國際專利申請連續第二年冠全球　美國續居第二

聯合國轄下世界知識產權組織（WIPO）周二發表報告，顯示中國繼2019年超越美國、成為全球國際專利申請數目最多的國家後，去年再度稱冠全球，且有明顯擴大領先美國趨勢。

WIPO的年度報告顯示，去年新冠肺炎疫情雖然對在人命和經濟上對全球帶來巨大的打擊，但國際專利申請數量持續強勁增長，尤其以中國為首的亞洲國家增長顯著。2020年全球國際專利申請達到27萬5900項，創下新高，較2019年增加4%。在最主要的「專利合作條約」（Patent Cooperation Treaty，PCT）項目上，中國去年共申請6萬8720項專利居冠，比2019年大增逾16%；中國比美國多出的國際專利申請數目，也由2019年的1000多項暴增至2020年的近1萬件。

排外第二的美國，去年申請的國際專利件數較前年增加3%，達到5萬9230項；而日本、南韓和德國則分別排名第3、第4和第5名。

從個別企業來看，中國電訊設備業巨擘華為連續第4年摘冠，去年共提出5464項PCT申請；其次是南韓科技業巨頭三星（Samsung），共有3093項；美國晶片大廠高通（Qualcomm）則以2173件屈居第5。

WIPO首席經濟學家芬克（Carsten Fink）芬克指出，中國國際專利申請數量持續相當快速成長；而即使在疫情期間，全球的國際專利申請並未大幅減少，顯示各國企業在疫情下，仍持續投資自身科技的商業化，不像在2009年全球金融危機期間，國際專利申請件數銳減近5%。WIPO總幹事鄧鴻森亦表示，世界在危機下更需要創新，使專利申請維持強勁。